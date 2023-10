Nytt Høyre-ledet byråd presentert i Bergen

Klokken 11 i Bergen rådhus utnevnte byrådsleder Meyer sitt nye byråd. Fra før er det kjent at Marit Warncke (H) er Bergens nye ordfører og Thomas Flesland (Sp) varaordfører.

De øvrige byrådene er:

* Byråd eldre, helse og omsorg Marte Monstad (Frp)

* Byråd for barnehage- og skole Daniel Hägglund (Frp)

* Byråd for næring, kultur og idrett Reidar Digranes (Sp)

* Byråd for finans Eivind Nævdal-Bolstad (H)

* Byråd for barnevern, sosiale tjeneste og mangfold Charlotte Spurkeland (H)

* Byråd for byutvikling Christine Khars (H)

Mindretallsbyråd

Meyers byråd går på med støtte i bystyret fra Bergenslisten, Industri- og næringspartiet og Pensjonistpartiet.

De seks partiene har inngått en samarbeidsavtale, der det blant annet er avtalt å utrede et nytt tunnelalternativ for Bybanen til Åsane.

I presentasjonen av byrådsplattformen løftet Meyer eldreomsorg og reduserte skatter, gebyrer og avgifter som noen av byrådets viktigste saker. Byrådet vil også få fart på regulering og boligutbygging.

Bybane-saken

Etter mye fram og tilbake landet omsider Høyre, Frp og Sp på å samarbeide om å danne byråd i Bergen. Bybane-saken ble avgjørende for samarbeidet.

Partine som Høyre har valgt å samarbeide med, kalles tunnelpartiene siden de ønsker at Bybanen til Åsane skal gå i tunnel gjennom sentrum.

Det skjedde til tross for at Meyer under valgkampen svarte «ja» på at hun garanterte at hennes parti ikke ville ta en omkamp om Bryggen-traseen, som ble bestemt i vår.

Lang politisk erfaring

Selv har Meyer lang politis erfaring fra både riks- og lokalpolitikken. Fra 2001 til 2003 var hun statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og hun har også vært finansbyråd og helsebyråd i Bergen.

I tillegg har hun vært konkurransedirektør og administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (2015-2017).

Hun er professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og gift med økonomiprofessor og tidligere arbeids- og administrasjonsminister, Victor Norman.