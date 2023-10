Moren til Mina og Mille (16): – Jeg håper politikerne kan overbevise meg

– Om mine jenter hadde hatt langtidsplass i psykiatrien og ikke havnet i barnevernet, hvor de overhodet ikke hadde noen ting å gjøre, så hadde de vært i live i dag, sier Kirsti Skogsholm til NTB.

Skogsholm er mor til tvillingene Mina og Mille, de to 16 år gamle jentene som døde av overdose i Spydeberg 8. januar, mens de var i barnevernets omsorg.

Kirsti Skogsholm under pressekonferansen om Barnevernsinstitusjonsuvalgets nye rapport. (Terje Pedersen/NTB)

Barnevernsinstitusjonsutvalget la torsdag fram en rapport som omhandler hele institusjonsbildet i barnevernet. Rapporten vurderer hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere tilbudet på.

– Jeg er litt todelt. Jeg har et stort håp om at denne rapporten kan skape en endring. Likevel har jeg i så lang tid ønsket en endring uten at det har skjedd noe. Dessverre har jeg ikke helt troen på ministrene, men jeg håper de kan overbevise meg, sier Skogsholm.

Helsevesenet må ta ansvar

Flere av forslagene i rapporten vektlegger helsevesenets ansvar når det kommer til barnas psykiske helse. Rapporten konstaterer at helsevesenet må ta mer ansvar for barn med psykiske lidelser og rusproblemer.

– På de institusjonene der barna skal være, må det psykiske helsetilbudet rustes opp, sier Skogsholm.

Kirsti Skogsholm t.h. sier hun håper den nye rapporten vil skape endringer. Her sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) t.v. og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). (Terje Pedersen/NTB)

Hun trekker også fram utvalgets forslag om døgntilbud. Forslaget påpeker at barnas behov for helsehjelp er uavhengig av ukedager, og at døgntilbudet må være tilgjengelig for de som trenger det.

– Jentene mine hadde spiseforstyrrelser. Da er stabilitet viktig. Når mat blir medisin og mat er det du er mest redd for, så trenger du noen som kan hjelpe deg med de følelsene. De følelsene tar ikke fri fra fredag ettermiddag til mandag morgen, sier Skogsholm.

[ Bergen: Tusenvis av meldinger fra barnevernet har ikke kommet fram ]

Følelsen av normalitet er viktig

Rapporten belyser problemstillinger man også har sett i tidligere rapporter, om at barn ikke får den hjelpen de trenger.

I Barnevernsinstitusjonsutvalgets rapport har barn og unge selv fått bidra med sine innspill. Blant dem er 20 år gamle Mathilde Hellum. Hun har selv erfart hvordan det er å bo på institusjon.

– Vi i ungdomsutvalget har vært veldig opptatt av at byggene skal kunne oppleves som et hjem. Man skal tross alt bo der, og det er ikke så hyggelig å bo et sted som ser ut som et senter eller et sykehus, sier Hellum.

Ungdomsrepresentanten Mathilde Hellum har selv erfart hvordan det er å bo på institusjon. (Terje Pedersen/NTB)

Hun trekker fram forslaget om støttehjem som viktig. Altså at barn på institusjon skal få tilbud om en selvvalgt familie de skal kunne oppleve «vanlige» familieting med.

– Det er ganske unormalt å bo på institusjon. Man mister veldig mange av de vanlige tingene som familier gjør, som for eksempel taco-fredag eller julefeiring, sier Hellum.

[ NRK: Barnevernet i Finnmark og Troms brøt loven ]

Mindre fokus på atferd

Hun mener også at navnet på de ulike gruppene barna deles inn i, er avgjørende for deres selvbilde.

I dag blir barna delt inn i sju målgrupper med ulike institusjoner for hver gruppe. Disse gruppene deles blant annet inn ut fra barnas atferd.

– Hvis man havner på atferd og ikke omsorgsgruppa, betyr det da at man ikke fortjener omsorg? Hvis du havner på «atferd høy», så er det på en måte bestemt at du er en drittunge, sier Hellum.

Utvalgets leder Erik Stene og Mathilde Hellum under pressekonferansen ved overleveringen av rapporten og anbefalingene fra fra Barnevernsutvalget. (Terje Pedersen/NTB)

Utvalget foreslår i stedet bare tre typer institusjoner: «Akutt og utredning», «omsorg og utviklingsstøtte» og «omsorg og utviklingsstøtte +» for dem som trenger tettere oppfølging.

– Det er viktig, da barna sier at systemet påvirker hvordan de ser på seg selv, sier Hellum.

[ Rapport: Åtte alvorlig psykisk syke jenter har dødd i barnevernets omsorg på fem år ]

[ Alle barnevern i Norge får mer penger til neste år. Unntatt Oslos ]

Fakta om forslag om barnevern, rus og psykisk helse

Et utvalg har gått gjennom institusjonstilbudet i barnevernet og levert 50 forslag til regjeringen. Her er noen av dem:

Psykisk helse og rus

Helsevesenet må ta mer ansvar for barn med psykiske lidelser og rusproblemer.

Det opprettes flere langtidsplasser i psykisk helsevern for barn og unge.

Ansvaret for tilbudet til barn med behov for spesialisert rusbehandling legges til spesialisthelsetjenesten.

Hver barnevernsinstitusjon skal ha et helseteam tilknyttet seg.

Det etableres et eget sikkerhetspsykiatrisk tilbud for barn.

Straff

Barnevernsinstitusjoner skal ikke brukes som straff.

Ungdomsfengslene utvides med lavsikkerhetsplasser.

Soning med fotlenke i barnevernsinstitusjon kan være aktuelt dersom barnet allerede bor på barnevernsinstitusjon.

Organisering

Barn skal få rett til å bo på en institusjon i sin region og slippe å bli sendt til en helt annen kant av landet.

Barna skal få være i ro og slippe å flytte ofte.

For at barna skal slippe å flytte ofte, bør institusjonene kunne gi et tilbud til dem selv om behovene deres endrer seg. I dag blir barna delt inn i sju målgrupper med ulike institusjoner for hver gruppe. Utvalget foreslår i stedet bare tre typer institusjoner: «Akutt og utredning», «omsorg og utviklingsstøtte» og «omsorg og utviklingsstøtte +» for dem som trenger tettere oppfølging.

Kilde: Barnevernsinstitusjonsutvalgets rapport NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen

