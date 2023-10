To skadd i slagsmål og mulig knivstikking på Grønland i Oslo

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo-politiet opplyser at politiet fikk melding om et slagsmål mellom omtrent åtte personer, og at en person skal være knivstukket.

– Ambulanse er på stedet og driver førstehjelp. Flere personer har forlatt stedet. Politiet søker etter involverte personer. Skadeomfang er per nå ukjent, opplyser han.

Det er kontroll på to personer som er skadd, ifølge politiet, som ved 22-tiden søkte etter flere involverte.

Politiet meldte om hendelsen klokka 21.45 fredag kveld.

