Sporveien T-banen opplyste på X klokken 5.12 torsdag morgen at trafikken var stoppet i begge retninger. Årsaken var at en røykgardin hadde falt ned og lå over sporet ved Stortinget stasjon.

Klokken 5.38 oppdaterer Sporveien med at trafikken er i gang igjen, men at passasjerene må regne med forsinkelser.