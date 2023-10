Nationaltheatret må redusere årlige utgifter med 20 millioner kroner – må nedbemanne

I første omgang vil teatrets ledelse gå i dialog med ansatte om frivillige sluttpakker, men fører ikke dette fram, kan oppsigelser bli nødvendig, skriver Nationaltheatret i en pressemelding torsdag.

– Situasjonen er sammensatt. Nationaltheatret mottar årlig et betydelig statstilskudd. Likevel er de økonomiske rammene til selve teaterdriften over tid blitt strammere. Det er derfor nå nødvendig å sikre at vi for årene som kommer, har en bærekraftig økonomi, sier direktør Marta Færevaag Hjelle ved Nationaltheatret.

Teaterets ansatte ble informert om situasjonen på et fellesmøte torsdag, står det i pressemeldingen.

Teateret skriver at de i tiden fremover skal jobbe med å identifisere tiltak som øker inntekter og reduserer kostnader som ikke berører bemanningen direkte. Samtidig skal det åpnes for at ansatte kan søke sluttpakke.

– Vi er en tett sammenvevd familie på Nationaltheatret, så dette er en trist dag for oss alle. Men ved å revurdere alle nyansettelser og gå i dialog med de ansatte om sluttpakker håper vi i det lengste å unngå oppsigelser, fortsetter Hjelle.

