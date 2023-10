Kontant Mehl-nei til Oslos ønske om lokal rusreform

Venstres nye byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Julianne Ferskaug, sa til Avisa Oslo onsdag at hun ønsket en omkamp om rusreformen og ville ta kontakt med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg tror at rusreformen kommer, men vi vet at folk tar skade av at vi utsetter den, folk som ikke får den støtten de fortjener, og blir møtt med fordommer, sa hun.

Mehl holder imidlertid fast på at det er uaktuelt med noen omkamp.

– Regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil ikke gå inn for en avkriminalisering av narkotika eller åpne for lokale rusreformer. Narkotika er og skal fortsatt være forbudt, både i Oslo og andre steder i landet, sier Mehl.

Hun viser til at regjeringen planlegger å legge fram en rusreform hvor målet er å gi hjelp til alvorlige rusavhengige som trenger det, men samtidig opprettholde forbudet mot narkotika.

– Det er bred politisk enighet om at rusavhengige må få helsehjelp fremfor straff, men Høyre og Venstres rusreform gikk for langt i avkriminalisering av rusmidler, sier Mehl, og peker på at rusreformen ble stemt ned i Stortinget.

Også et forslag fra Venstre om hjemmel for lokale rusreformer ble stemt ned så sent som i juni i år.

– Den kommer heller ikke til å bli innført i Oslo så lenge Senterpartiet sitter i regjering, slår Mehl fast.

– Det er fint å få kontakt med det nye byrådet om hvordan vi kan forebygge narkotika og hjelpe rusavhengige, men en avkriminalisering er ikke aktuelt for regjeringen, verken i Oslo eller andre steder, avslutter justisministeren.

