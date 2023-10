FHI: Høstens influensabølge lar vente på seg

– Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er svakt økende, som er normalt for årstiden. Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er stabilt og også normalt for årstiden, med 11 i uke 41 og 15 i uke 42. Det er ikke rapportert om nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling de to ukene, står det i FHIs siste ukesrapport.

Etter en mindre økning av koronasmitte og -sykdom på sensommeren og en påfølgende nedgang, er det nå en svakt økende trend. Likevel har antall nye innleggelser de siste ukene vært stabile, med 289 i uke 41 og 268 i uke 42.

– Antall nye intensivinnleggelser med covid-19 har også vært stabilt lavt, med 6 i uke 41 og 7 i uke 42. Det samme gjelder koronadødsfall, med 25 dødsfall i uke 41 og 23 i uke 42, står det i ukesrapporten.

FHI ber sykehusene og kommunene være forberedt på at innleggelser med influensa, korona og andre luftveisinfeksjoner vil øke utover høsten og vinteren.

