Vil kjempe for jobben og elevene sine

I regjeringens forslag til statsbudsjett ønsker de å kutte støtten til privatskoler med over en halv milliard kroner innen utgangen av 2028.

Kuttene gjelder for kombinerte barne- og ungdomsskoler med rett til statstilskudd. Som Dagsavisen skrev tirsdag, får det store konsekvenser for blant annet Steinerskolen. Ivar Smit, daglig leder i Steinerskoleforbundet, fortalte at de blir de nødt til spare fem millioner kroner på hver skole. I praksis betyr det at over 150 lærere risikerer å miste jobben.

Én av dem er Renate Aase, som jobber på Steinerskolen i Moss. Hun er ikke bare bekymret for jobbsikkerheten, men også tilbudet til elevene sine.

– Jeg blir opprørt på elevenes vegne. Det føles urettferdig, sier hun om den varslede endringen i statsstøtte.

Verre enn koronapandemien

Vivienne Moss Kravik, skolens daglige leder, forteller at de nå forbereder seg på å kutte fem-seks årsverk innen fem år. Til sammen har de 34 årsverk og 180 elever, fordelt på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

De varslede kuttene er langt mer dramatiske for skolen enn det Kravik har opplevd som leder tidligere. Selv ikke koronapandemien hadde like stor økonomisk effekt som hva dette vil ha, forklarer hun.

– Vi hadde ikke sett for oss så store kutt. Dette er en offentlig påført krise, sier hun.

Ifølge den daglige lederen har nyheten om kuttene gått hardt inn på de ansatte, men også elever og foresatte.

– Du merker at hele skolen er indignert nå, sier hun.

Steinerskolen i Moss består av barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Til sammen har de 180 elever og 34 årsverk. Nå ligger det an til at de må kutte i antall lærere. (Kenneth Stensrud)

Et alternativ for alternative

Kravik synes det er synd at skoler som Steinerskolen ikke får bedre vilkår til å kunne drive og oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

– Vi er i ferd med å smuldre opp skoletilbudet i Norge, mener hun.

Hun synes det er flere gode grunner til å kunne tilby et alternativ til offentlig skole i Norge. Et alternativ som for Steinerskolens del betyr en litt annen tilnærming til opplæring og pedagogisk arbeid enn andre.

– Vi gjør en stor forskjell for de elevene som kanskje ikke passer inn i offentlig skole. Mangfold og mulighet til å velge er viktig. Å ta fra foreldre den muligheten, er alvorlig, forteller lærer Aase.

Ap-bånd ikke nok

Kravik er overrasket over at kuttene i statsstøtte kommer fra en Ap-ledet regjering, blant annet tatt i betraktning at to av statsminister Jonas Gahr Støres barn har gått på Steinerskolen. Det samme har tidligere Ap-topp og nåværende NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg gjort.

– Det er ikke akkurat den siden vi så det komme fra, sier Kravik.

Samtidig er hun ikke fullstendig overrasket over at den private skolesektoren møter en kald skulder fra myndighetene. I 2022 ble det innført en lovendring som førte til at privatskoler som Steinerskolen, som både er godkjent etter opplæringsloven og oppfyller kriteriene for å motta statsstøtte, ikke lenger ble kalt friskoler.

Dette mener Kravik var et steg i feil retning og et tegn på at myndighetene ikke akkurat har det beste synet på landets privatskoler.

– Jeg har kjent at det har vært et kjøligere klima i det siste, sier hun.

Vivienne Moss Kravik, daglig leder ved Steinerskolen i Moss, forteller at de må spare rundt fem millioner kroner fram mot 2028, på grunn av kuttet i statsstøtten. Hun kaller situasjonen en offentlig påført krise. (Kenneth Stensrud)

– Staten sparer faktisk penger på oss

Regjeringen kaller den foreslåtte endringen i statsstøtte for en opprydding. Dagens beregningspraksis for kombinerte skoler har nemlig gjort at mange har fått mer i tilskudd enn det som har vært myndighetenes intensjon.

Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, forteller at den foreslåtte endringen derfor vil gjøre tilskuddene til skoler mer rettferdig.

– Finansieringen av offentlige og private skoler skal være rettferdig. Derfor skal tilskuddet til private skoler være basert på utgiftene i offentlige skoler, slik at privatskoler heller ikke finansieres langt bedre enn offentlige skoler. Dette er en nødvendig opprydning for at enkelte privatskoler ikke skal få langt mer i tilskudd enn de skal ha, sier hun til Dagsavisen.

Kravik reagerer på at myndighetene gir inntrykk av at privatskoler har utnyttet et smutthull eller lurt til seg mer skattepenger enn de skulle fram til nå.

– Vi melker ikke staten for penger. Staten sparer faktisk penger på oss, sier hun.

Dette forklarer hun med at de kun mottar 85 prosent i statsstøtte per elev. De øvrige 15 prosentene finansieres av skolepenger, altså penger som foreldre eller foresatte betaler. Altså sparer staten 15 prosent på hver elev som utdanner seg i private skoler som Steinerskolen, sammenlignet med om de skulle gått på en offentlig skole – hvor staten må dekke 100 prosent.

Samlet 32.000 underskrifter på kort tid

I tiden fremover skal Kravik og resten av hennes støttespillere fra Steinerskolen i Moss kjempe for å reversere endringen i det foreslåtte statsbudsjettet.

Tirsdag mottok Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) 32.000 signaturer fra en underskriftskampanje til støtte for landets privatskoler. De ble samlet inn på under to uker. Underskriftskampanjen er et samarbeid mellom Steinerskoleforbundet, et samarbeidsorgan for landets 34 steinerskoler, Montessori Norge, Abelia, Kristne Friskolers Forbund og Steinerskolenes Foreldreforbund.

Den 8. november planlegger dessuten Steinerskolen en demonstrasjon foran Stortinget. Der akter Renate Aase å være.

– Jeg skal kjempe for elevene mine, sier læreren.

