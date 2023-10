UNE stopper returer til Gaza

– Bakgrunnen er den pågående krigen mellom Israel og Hamas, forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza. Vestbredden er ikke omfattet av suspensjonen, skriver UNE i en pressemelding.

Beslutningen ble tatt 18. oktober og gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge.

Utreiseplikten er suspendert inntil seks måneder, fram til 17. april 2024, for personer med endelig vedtak som innebærer retur til Gaza. UNE berostiller ikke saker som er omfattet av suspensjonen, og fortsetter å behandle saker på vanlig måte.

– Suspensjonen er besluttet for inntil seks måneder for at UNE kan følge konfliktens utvikling og få en nødvendig og detaljert oversikt over situasjonen. Innen fire uker før utløpet av suspensjonen, vil UNE vurdere retursituasjonen til Gaza, og om suspensjonen skal forlenges eller oppheves, heter det videre.

UNE opplyser at de ikke har oversikt over det totale antallet borgere fra Gaza som for tiden oppholder seg ulovlig i Norge. Per nå har de 20 saker til behandling som kan innebære tvangsreturnering til Gaza.

