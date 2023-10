UD ber folk kontakte norske borgere de kjenner i Libanon og be dem om å forlate landet

– Det er om lag 120 norske borgere i Libanon som har registrert seg, men vi anslår at det er enda flere norske borgere i landet. Vi sender ut informasjon til dem som er registrert, men det kan være problemer med å motta meldinger, sier pressetalsperson Mariken Bruusgaard Harbitz i Utenriksdepartementet til NTB.

Hun sier at hvis man kjenner en norsk borger i Libanon, bør man informere dem om at reiserådet ble skjerpet 20. oktober, og at norske myndigheter oppfordrer nordmenn til å forlate landet.

UD oppfordrer norske statsborgere og reisende i Libanon til å registrere seg på www.reiseregistering.no eller via appen Reiseklar. Reisende som har forlatt Libanon, oppfordres til å avregistrere seg, heter det i reiserådet fra UD.

Særlig er det en bekymring at flyavganger fra Beirut kan bli stengt på kort varsel. UD oppfordrer norske borgere til å forlate landet mens flyplassen er åpen, og minner om at det kan bli vanskeligere og dyrere å få tak i flybilletter dersom man venter.

Ettersom det går fly fra Beirut fremdeles, er det imidlertid ikke besluttet å tilby nordmenn hjelp med utreise.

