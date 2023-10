NRK Nett-TV er folkets strømmefavoritt

Studien utført av EPSI Norge undersøker kundetilfredsheten med bredbånd- og TV-distribusjon i Norge.

– Tilbakemeldingen fra brukerne vitner om at kvaliteten på innholdet er svært bra og at brukervennligheten er god. Det gjør at NRK Nett-TV er blitt en populær tjeneste, sier daglig leder i EPSI Rating, Fredrik Høst.

NRK Nett-TV er på toppen av lista over kundetilfredshet innen strømmetjenester. På andre plass finner vi Netflix, mens Disney+ er nummer tre på lista.

TV 2 Play er blant streamingtjenestene som får svakest tilbakemelding i denne undersøkelsen.

– Selv om de har mye godt innhold, særlig innen sport og realityserier, så framstår de mindre konkurransedyktig på pris enn sine konkurrenter, sier Høst til Kampanje.com.

Strim er i følge undersøkelsen best på TV-distribusjon. Innen bredbånd er Altibox mest populære i privatmarkedet, mens NTE Telekom er mest populære blant bedriftskunder.

Undersøkelsen viser også at nordmenn er vesentlig mer tilfreds med strømmeleverandørene, enn med TV-distributørene.

– Mange opplever at det å strømme innhold over internett er enkelt, innholdstilbudet er stort, og at de får mer for pengene som strømmekunde enn som TV-kunde, sier senior forretningsutvikler i EPSI, Sindre Brochmann.

[ Slik har Erdoğan endret den demografiske befolkningen i Tyrkia ]