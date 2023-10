Bonde dømt til fengsel for vold mot geit

Hendelsen fant sted i mars i fjor.

Bonden skulle melke geita da den sparket av seg utstyret og tråkket på hånden hans, skriver VG.

«Det var da jeg eksploderte,» forklarte mannen i Midtre Hålogaland tingrett, ifølge avisen.

Hendelsen ble filmet av videoovervåkingskameraet i fjøset, og en annen person observerte hendelsen på skjermen mens det foregikk. Bonden slo geita fire ganger før den falt sammen på gulvet, ifølge dommen. Han løftet deretter geita opp etter skinnet og slapp henne ned igjen på gulvet. I dommen står det videre hvordan bonden holdt seg fast i båsen med begge hender mens han hoppet opp på geita sju ganger med hele sin kroppstyngde.

– Hun sto fastbundet til båsen mens hun ble utsatt for vold og hadde ingen anledning til å komme seg unna eller til å forsvare seg, skriver dommeren, som også understreker at geita ble utsatt for en frykt- og stressreaksjon som vedvarte i en lengre periode etterpå.

Bonden, som erkjente straffskyld, er også nødt til å betale 4000 kroner i sakskostnader.

