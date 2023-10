Regjeringen vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

I dag kan Arbeidstilsynet gi gebyrer på opp til 1,8 millioner kroner, men regjeringen foreslår å øke dette til 50 G, som vil si nesten 6 millioner kroner med dagens sats.

– I dag kan useriøse virksomheter tjene på å bryte loven fordi maksbeløpet på bøter er satt for lavt. Det vil regjeringen endre. Vi skal ha trygghet for et ryddig arbeidsliv i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Et gebyrtak på 6 millioner kroner vil i de aller fleste tilfellene være tilstrekkelig, mener regjeringen, men peker på at det samtidig er viktig at overtredelsesgebyrene settes så høyt at det svir, også for de største og mest ressurssterke virksomhetene.

– Jeg er opptatt av trygghet og rettigheter for arbeidsfolk. Arbeidslivskriminalitet kan ha store konsekvenser for arbeidstakere, folk og samfunnet. Det er viktig at den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven settes så høyt at straffen reflekterer dette, sier Brenna.

Det foreslås derfor at Arbeidstilsynet alternativt og om nødvendig skal kunne gi gebyr på inntil 4 prosent av virksomhetens omsetning. Om virksomheten tilhører et konsern, er det konsernets omsetning som skal legges til grunn ved beregningen av gebyrtaket.

– Fremover skal vi slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet, lover Brenna.

Arbeids- og inkluderingsministeren har varslet en gjennomgang av alle virkemidler Arbeidstilsynets har overfor useriøse aktører. Dette høringsforslaget er den første delen av dette arbeidet.

[ LO-lederen advarer mot pensjons-smell ]