Strømbrudd i fleng etter kraftig vind og snø i Agder – Østlandet kommer etter

I 16.30-tiden raste flere solcellepaneler og andre gjenstander ned fra Handelens hus i Kristiansand. Flere biler er truffet og har fått skader, skriver Avisen Kristiansand.

Nede i byen er veiene bare, men andre steder i fylket har snøen lagt seg. Lørdag varsler Meteorologisk institutt at snøværet vil bre seg videre nordover mot Østlandet, helt opp til Lillehammer.

Også på fjellovergangene E134 Haukelifjell og riksvei 7 Hardangervidda er det vinterføre nå, og mer snø ventes lørdag.

– I Agder og i fjellet vil nedbøren også komme i kombinasjon med kraftig vind, noe som vil gi snøfokk, fare for trær eller andre gjenstander i kjørebanen, og enda vanskelige kjøreforhold, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Vind i fjellet

Fylkesvei 450 mellom Brokke og Suleskard i Valle/Sirdal stenges i minst et døgn, opplyser Vegtrafikksentralen sør.

– Det blåser kraftig på toppene, tvitrer sentralens folk.

Det er også meldt om flere utforkjøringer på det glatte føret på Sørlandet.

[ Uværet tar seg opp – varsler krevende kjøreforhold ]

Strømbrudd i fleng

Trær som ramler over kraftledningene, er allerede et problem. I Arendal er det kommet flere meldinger om et tre som henger over en ledning ved Revesandveien fredag ettermiddag. Det samme skjedde i Vågsbygd i Kristiansand tidligere på dagen.

Ved 17-tiden har 5644 strømkunder mistet strømmen på Sørlandet, ifølge Agder Energi.

Strømbruddene strekker seg fra Tvedestrand i øst til Flekkefjord og Moi i Vest, viser et oversiktskart hos Agder Energi.

Flesteparten av strømkundene som er rammet, befinner seg i Kristiansand-regionen.

Farevarselet for kraftige vindkast gjelder fra klokka 15 fredag for både Agder og indre strøk i Rogaland og Hordaland.

[ Flere fjelloverganger stengt i Sør-Norge ]