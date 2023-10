Støre besøker synagogen og moské i Oslo

Besøkene skjer med bakgrunn i krigen mellom Israel og Hamas i Gaza, som brøt ut for to uker siden.

– Vi har hatt kontakt underveis, men det var fint å komme hit i dag og gi uttrykk for at jødene våre skal være trygge i Norge og at vi skal sikre synagogen med den sikkerheten de behøver. Men også at vi sammen skal sikre at unge mennesker skal få ha sin tro og identitet på en trygg måte i Norge, sier Støre til NTB under besøket i synagogen.

Hensikten med besøkene er å møte representanter for Det mosaiske trossamfunn, Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge.

Besøket i synagogen startet klokken 9.45. Statsministeren ble tatt imot av rabbineren og av ansatte da han ankom synagogen.

Fortvilelsen rammer alle

Klokken 12.15 vil turen går videre til moskeen på Tøyen.

– Fortvilelsen over det som rammer sivile på en grusom måte, opplever jeg her gjelder alle som rammes, og det ønsker jeg også å høre fra de muslimske miljøenes side. Vi må lage kanaler som gjør at vi ikke setter opp motsetninger her i Norge og gjør det mer utrygt for alle, sier Støre

– For meg er det viktig med dialog, og jeg vil høre hvordan jøder og muslimer her hjemme opplever situasjonen, sa Støre (Ap).

Snakket med partene

Torsdag snakket Støre med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Tidligere har han også snakket med palestinernes president Mahmoud Abbas.

– Situasjonen i Gaza er svært urovekkende der sivile rammes av krigføringen og mangler tilgang på mat, vann, medisiner, sa Støre etter samtalen med Netanyahu.

