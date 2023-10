LO-lederen: Ny AFP-ordning kan ikke bli dårligere enn dagens

– LO ønsker en bedre, tryggere og varig AFP-ordning, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte til landsmøtet i Fellesforbundet fredag.

– Det er utgangspunktet når vi skal forhandle. Men skal det bære i en uravstemning, så kan det ikke ende med en løsning som er dårligere enn dagens AFP, understreker LO-lederen overfor NTB da talen ble avsluttet til samlet bifall og applaus fra salen.

Kampen om framtidas AFP – Avtalefestet pensjon – blir den altoverskyggende saken under landsmøtet til LOs største forbund i privat sektor de neste dagene. Ordningen kommer opp i hovedoppgjøret mellom LO og NHO til våren.

Målet er å ha en reformert ordning på plass i 2025 – altså før valget, mens landet ennå har en AFP-vennlig regjering. Regjeringen Støre har for lengst lovet støtte og finansiering til en reformert AFP-ordning.

Avtalefestet pensjon skulle gi sliterne, spesielt de som etter et langt og utmattende yrkesliv i industrien, slet med å stå i arbeid fordi helsa var blitt for dårlig, mulighet til gå av med verdighet ved fylte 62 år. Ordningen ble til i 1988. Som følge av den store pensjonsreformen ble AFP i 2011 gjort om til et livsvarig årlig påslag.

AFP splitter LO

Men spørsmålet om reformert AFP splitter LO. Riktignok er organisasjonen sentralt enig ned Fellesforbundet om at en ny ordning må bli en opptjeningsordning, der man sparer opp til tidligpensjon mens man jobber.

Men LO har så langt sagt blankt nei til at uføre skal kunne få både uføretrygde og AFP samtidig – i motsetning til Fellesforbundet, som legger avgjørende vekt på nettopp det. Arbeidstakere skal ikke miste potensielt tiår med opptjent pensjon hvis uførhet tvinger dem ut av arbeidslivet før pensjonsalder.

– Landsmøtet i Fellesforbundet mener det er urimelig at tidligere opptjening som arbeidsfør i en AFP-bedrift ikke skal gi utbetaling hvis man senere blir ufør, heter det i forslaget til pensjonspolitisk uttalelse.

Forslaget ber også de over 170.000 medlemmene i Fellesforbundet si klart ifra om at man heller skal jobbe med å forbedre og tette hull i dagens ordning enn å gå inn for ordningen LO sentralt ønsker.

Landsmøtets pensjonsvedtak kommer først onsdag. Før den tid skal også statsminister Jonas Gahr Støre tale til forsamlingen. Det knytter seg betydelig spenning til hva han vil komme med av signaler og lovnader som kan smøre forhandlingsprosessen og øke velviljen til LO og medlemmene.

[ Kan du få AFP? Ta den ut! ]

Like mye eller mer

– Vårt mål er å sikre at alle som jobber på en arbeidsplass med tariffavtale, skal få en reell rett til AFP. Det vil styrke pensjonen til mange hundretusen nordmenn, inkludert mange av Fellesforbundets medlemmer. Hvordan denne AFP-en så endelig vil se ut, må det forhandles om, sa Følsvik i sin tale til forbundet.

Hun lover uansett at de aller fleste vil få like mye eller mer med ny AFP:

– Men det er klart at en som har jobbet mesteparten av arbeidslivet sitt i en bedrift uten tariffavtale, og ikke betalt inn til ordningen, men som jobber de siste ti årene før pensjon i en bedrift med tariffavtale, vil få mindre enn med dagens ordning, sier hun til NTB.

Forhandlingsmotpartene er motvillige arbeidsgivere i NHO, som venter en vesentlig dyrere ordning om noen år, og en regjering som har lovet å stille opp med penger til en ny ordning. Staten finansierer i dag en tredel av utgiftene til avtalefestet pensjon.

Riset bak speilet er «sterke motkrefter» som vil avvikle hele ordningen, ifølge LO-lederen.

– Jeg minner om at da Erna Solberg var statsminister, så hadde vi en regjering som ikke ønsket å bidra med en krone mer til AFP-ordningen. Høyres samarbeidspartner Venstre går lenger og sier rett ut at de vil avskaffe hele AFP-ordningen, sa hun.

[ Kommentar: «En skikkelig vrien LO-floke» ]

[ Hard LO-strid om tidligpensjon ]