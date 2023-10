Færre helsearbeidere tar influensavaksine

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at andelen helsepersonell som tar influensavaksinen, har sunket fra 56 til 50 prosent de siste to årene, melder NRK.

Kommuneoverlege Ingunn Heggheim i Alta tror at frykt for bivirkninger i forbindelse med koronavaksinasjonen kan gjøre at noen blander kortene litt og blir skeptiske til influensavaksinasjon. Hun understreker at det ikke er noen grunn til dette.

Årlig dør det om lag 900 mennesker i Norge som følge av influensa. Hovedsakelig gjelder det gamle og syke, og de med svært svekket immunforsvar. Ved å ta vaksinen er det 60 prosent mindre sannsynlighet for at man selv blir smittet og dermed kan smitte andre.

Den viktigste grunnen til at helseansatte bør ta influensavaksinen, er hensynet til pasientene, ifølge Ingunn Heggheim.

– Det er absolutt hovedmålsettingen med å få opp vaksinasjonsgraden, å beskytte de skrøpeligste og sykeste av oss, sier Heggheim.

