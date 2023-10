Vikarlege får kritikk fra fylkeslege etter at pasient døde

Dødsfallet skjedde i vår, etter at den unge pasienten møtte opp gråtende og med store smerter på fastlegekontoret, skriver Telemarksavisa.

Pasienten hadde fått to piller på legevakten, men ønsket flere, Den kvinnelige vikarlegen skrev ut resept på to pakker smertestillende, i alt 40 tabletter.

En pårørende var i kontakt med en annen lege på legesenteret dagen etter, og det ble gjort forsøk på å tilbakekalle resepten, men da var den allerede hentet.

«Pasienten ble funnet død neste dag og obduksjon skal ha konkludert med at vedkommende døde av forgiftning», ifølge fylkeslegen. Forgiftningen skal ha skyldes kombinasjonen av de smertestillende pillene og noe annet, skriver avisen.

En pårørende klaget saken inn for fylkeslegen, som nå har konkludert med at det ikke skulle vært skrevet ut sterke medisiner i så store mengder, og at vikarlegen dermed ikke ga forsvarlig helsehjelp.

Vikarlegen har selv erkjent at hun ikke skulle ha skrevet ut så mange tabletter på en gang. Hun har også opplyst at hun hadde gått gjennom journalen og var kjent med at pasienten hadde rusutfordringer, men likevel skrev ut det høye antallet tabletter.

Fylkeslegen konkluderer med at vikarlegen har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, men finner ikke grunnlag for å sende saken videre til Statens helsetilsyn.

