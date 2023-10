Solberg behandlet 27 bompengesaker mens ektemannen handlet bompengeaksjer

Solberg sier til kanalen at hun visste at ektemannen hadde aksjer i bompengeselskapet Q-Free, men at hun aldri har vurdert seg inhabil som følge av aksjeposten, opplyser hun.

– Habilitet må alltid vurderes fra sak til sak, og den enkelte beslutnings betydning for selskapet som er påvirket av beslutningen, spiller inn i en habilitetsvurdering. Det samme gjør graden av tilknytning eller økonomisk interesse, skriver Solberg i en epost til NRK.

Ifølge kanalens kartlegging behandlet Solberg-regjeringen mer enn 27 saker som handlet om bompengefinansiering mellom 2013 og 2017. Finnes hadde aksjer i perioden aksjer i Q-Free.

NRK melder at Finnes' aksjer i bompengeselskapet i 2014 var verdt rundt 644.000 kroner, og ikke 289.000, som han oppga i en liste til Statsministerens kontor (SMK).

– Jeg har aldri sett på akkurat disse listene selv, men jeg har visst i hvilke selskaper han eide aksjer, skriver Solberg.

Sindre Finnes’ Thomas Skjelbred har avslått å kommentere saken til NRK.

