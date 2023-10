Ringnes tilbakekaller julebrus på glassflaske

Det gjør at flaskene ikke er tette, noe som kan føre til tap av kullsyre og dårligere kvalitet på brusen.

Ringnes presiserer at det er en svært begrenset andel av totalvolumet med julebrus som kalles tilbake.

– Når flasken ikke er tett, forringes kvaliteten på produktet. På sikt kan det i tillegg medføre en risiko for muggdannelser i flasken, sier kvalitetssjef i Ringnes, Anett Christensen.

– Når vi nå velger å gjøre denne tilbakekallingen så raskt, er dette et føre-var-tiltak og for å unngå at flere flasker med dette avviket kommer ut i markedet, sier Christensen.

Dette tilbakekalles

Disse produktene tilbakekalles (med best før dato og artikkelnummer):

Hamar Lillehammer julebrus 5.7.24-17448 og 6.7.24-17448.

Hamar Lillehammer julebrus lett 9.4.24-19731 og 10.4.24-19731.

Dahls julebrus 4.10.24-17445, 5.10.24-17445 og 6.10.24-17445.

Dahls julebrus lett 8.4.24-26406.

Kan få pengene tilbake

– Flasker med andre best før datoer kan trygt nytes. Vi har også rettet opp feilen som er årsak til problemene som har oppstått, og jobber nå for fullt for å sikre at vi får produsert opp mer julebrus, sier Christensen videre.

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes sier det er leit å trekke tilbake flasker. Forbrukere kan ta med flaskene til butikk og få tilbake penger.

– Det gode er at det fortsatt er lenge til jul, og at vi nå gjør vårt ytterste for å produsere opp nye partier for å sikre at alle får sin favoritt i førjulstiden og gjennom jula, sier Bruusgaard.

