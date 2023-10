Michelin-restaurant i Oslo legges ned – klager på beliggenheten

– Den økonomiske situasjonen, sånn som den er nå, så har jeg lite å stille opp med den beliggenheten. Det har også ført til at det er dårligere økonomi. Vi har jo fått mye skryt og sånn, men det må jo være bærekraftig business-messig også. Og stamgjestene som kom mange ganger i året når vi lå i sentrum, de er her sjeldnere enn før, sier Svensson, som også forteller at han har underrettet Michelin-guiden om stengingen, sier eier Björn Svensson til Dagens Næringsliv.

Han åpnet restauranten Schlägergården på Lilleaker i Oslo i 2021. Året etter fikk restauranten en stjerne i den anerkjente Michelin-guiden, men 31. januar neste år blir restaurantens siste åpningsdag.

Svensson har tidligere også drevet Restaurant Oscarsgate, Fauna og Galt, som alle har blitt tildelt en Michelin-stjerne.

