Matministeren slakter kjøttstopp i Oslos barnehager

Høyre og Venstre legger nå siste hånd på verket for å lande det nye byrådet i Oslo.

Landbruks- og matminister Pollestad sier til Nationen at de bør benytte anledningen til å skrote det utgående byrådets kjøttstopp i barnehagene i Oslo, som MDG har stått i spissen for.

– Først og fremst fordi de kommer med et forbudsskilt inn på lunsjbordet. Jeg er opptatt av måltidet som vår viktigste sosiale samlingsplass, og vi vet at mange barn og unge sliter med forholdet sitt til mat. Da mener jeg det er helt feil å komme inn med et forbudsskilt, sier Pollestad.

Landbruks - og matminister Geir Pollestad (Sp). (Emilie Holtet/NTB)

Helsepolitisk talsperson Hassan Nawaz i Oslo Høyre sa til NRK i september, da kjøttstoppen ble vedtatt, at de var kritisk til at det ble innført et forbud, og sier at de er for valgfrihet i kostholdet.

Han ville da ikke spekulere i om et nytt borgerlig byråd kan komme til å reversere forbudet.

