Gudbrandsdalsosten (G35) er reddet

Torsdag formiddag meldte Tine at produksjonen av Gudbrandsdalsosten (G35) fortsetter i Gudbrandsdalen.

Det gleder en av ostens største forkjempere, Arne Brimi.

– Ikke bare er Gudbrandsdalsosten reddet, men nå vil Tine se på de lokale kvalitetene som er rendyrket og ta det med inn i fremtiden, sier Brimi til Dagsavisen.

Dette vil igjen reflektere på de lokale bøndene.

– Det vil være med på å skape identitet til bonden, og Tine er med å gi identitet til distriktene våre gjennom å anerkjenne den lokale tilhørigheten, sier kokken, som tidligere har uttalt at Gudbrandsdalsosten er Norges svar på chablis, roquefort og champagne, og at norske lokale matskatter bør bevares på lik linje som de franske.

– Fenomenalt!

Brimi mener at Tines vern av Gudbrandsdalsosten er et viktig signal.

– Det ligger midt i tiden, dette. Jeg synes det er fenomenalt at stedstilhørigheten og den originale produksjonen settes pris på. Det er den delen av produksjonen som gjøres på ysteriet i Lom og Skjåk som legitimerer bruken av Gudbrandsdals-navnet, sier han.

– Og det er dette de rendyrker nå.

– Blir det feiring nå?

– Jeg er opptatt hele dagen med kurs og oppdrag, men det blir nok ekstra mange skiver Gudbrandsdalsost på brødskiva i dag. Dette er kjempeartig!, sier Brimi.

Produksjonen av Tines G35 Gudbrandsdalsost fortsetter ved fabrikkene i Gudbrandsdalen. (Fredrik Varfjell/NTB)

Nå håper Brimi at det norske folk støtter opp om merkevaren.

– Folk vil ha dette, og de vil være med inn i fremtiden. Det er det Tine har sett også, så det er kjempebra av Tine, sier Arne Brimi.

Mindre omfang

Når konsernstyret i Tine har vedtatt at driften ved anlegget i Lom og Skjåk skal videreføres, blir det i et mindre omfang.

Produksjonen av den velkjente osten vil dermed fortsette ved fabrikkene i Lom og Skjåk, som er de siste fabrikkene i Gudbrandsdalen som produserer osten.

Mesteparten av produksjonen av osten foregår allerede utenfor dalen.

I september sendte ordførerne i dalens kommuner et brev der de oppfordret Tine til å bevare produksjonen i Gudbrandsdalen.

«Gudbrandsdalsosten blir bare en brunost. Uten identitet, tradisjoner, verdi, historie og kultur, vil merkevaren Gudbrandsdalsost forvitre og miste sin troverdighet. For merkevaren har en viktig verdi, ikke bare for oss i Gudbrandsdalen, men også for Tine som konsern», skrev de blant annet i brevet.

Gudbrandsdalsost omtales gjerne som «den originale brunosten» og har en historie helt tilbake til 1863.

Kutter 100 årsverk

Samtidig kom også meldingen om at Tine kutter 100 årsverk og legger ned meierianleggene på Sem i Tønsberg og i Kristiansand.

Det gjøres også produksjonsendringer ved anleggene på Frya i Ringebu, på Sola og i Lom og Skjåk, melder NRK.

Tine begrunner endringene med at de vil sikre konkurransekraft og rigge selskapet for framtida.

– I dag har vi tatt en vanskelig beslutning. Det berører mange ansatte, sier styreleder Marit Haugen til kanalen.

Endringene

Disse endringene vedtok Tine-styret da de møttes denne uken:

Meierianlegget på Sem i Tønsberg legges ned i løpet av 2025.

Meierianlegget i Kristiansand legges ned i løpet av 2025.

Melke- og fløtetappingen ved anlegget på Sola og på Frya opphører i løpet av henholdsvis 2024 og 2025.

På Sola beholdes lager, mens dette legges ned på Frya.

Frya skal fortsatt være et satsingsanlegg for yoghurt, crème fraîche og cottage cheese (der markedsutviklingen er positiv).

Driften i Lom og Skjåk videreføres, men i et mindre omfang.

Lom og Skjåk skal satse på et eget konsept basert på den grytekokte, tradisjonsrike originale oppskriften på Gudbrandsdalsost.

Deler av produksjonen i Lom og Skjåk skal gradvis flyttes over til Byrkjelo eller Storsteinnes.

Disse endringene innebærer en nedbemanning på rundt 100 årsverk totalt sett i Tine.

