DNB økte renteinntektene og tjente 13,2 milliarder kroner i tredje kvartal

DNBs netto renteinntekter endte på 15,7 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 12,2 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

DNB har fulgt rentehevingene fra Norges Bank tett det siste året. Senest i september.

– Vi har nå historisk lave marginer på boliglån, men økte marginer på innskudd, noe som er normalt i en situasjon der rentenivået stiger, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

Storbanken opplyser at flere kunder nå ønsker rådgiving, og de har opprettet et eget rådgiverteam. Særlig er det unge som er bekymret for økonomien sin som ønsker råd.

– Siden oppstarten i juni har rådgiverne som hjelper kundene som har en ekstra krevende økonomi, hatt 300 samtaler i måneden, og vi får tilbakemelding om at rådene fra oss betyr mye, sier Braathen.

Ifølge Dagens Næringsliv spår analytikere nå at DNB-aksjonærene kan vente seg 22 milliarder kroner i utbytte. De tror også at DNB vil nå et årsresultat før skatt på over 50 milliarder kroner for første gang.

I fjor fikk DNBs eiere rekordstore 19,4 milliarder kroner i utbytte.

