Rundt 70 personer demonstrerte utenfor Israels ambassade i Oslo

De første demonstrantene ankom stedet ved 23-tiden, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NTB.

På det meste var det rundt 100 personer som samlet seg utenfor ambassaden, men ved 1-tiden ble demonstrasjonen avsluttet.

– De er engasjerte, og det er rop og sterke meninger, sa Nysæter til NTB mens demonstrasjonen fortsatt pågikk.

Til NRK sa operasjonslederen at enkelte av deltakere fremsto som noe aggressive, men at det ikke var noe som medførte konfrontasjon mellom politiet og demonstrantene.

Demonstrasjonen var ikke meldt inn på forhånd. Onsdag morgen klokken 9 er det varslet inn markering utenfor UD.

Palestinske myndigheter har oppfordret til å demonstrasjoner utenfor israelske ambassader verden over etter at Al Ahli-sykehuset i Gaza by ble truffet av et rakettangrep, skriver TV 2.