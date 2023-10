Kuttet i brillestøtten er tilbake – SV raser

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi har fjernet usosiale kutt fra den forrige regjeringen, som kuttet i brillestøtten til barn, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Stortinget i forrige uke.

Det han ikke sa, var at regjeringen kun har satt av 80 millioner kroner til støtteordningen neste år. Justert for prisstigning, er summen ikke langt unna det Solberg-regjeringen utbetalte i brillestøtte i 2021 etter sine kutt.

Tall Aftenposten den gang hentet inn fra Nav, viste at det ble utbetalt 56,7 millioner kroner i brillestøtte i 2021. Det var etter at Erna Solberg (H) og hennes regjering hadde strammet inn på ordningen – til sterk kritikk fra nettopp Støre.

– Trist

Det ble satt av 220 millioner kroner til brillestøtte i 2023, etter budsjettforhandlingene med SV.

Pengene skulle brukes til regjeringens nye brillestøtteordning fra i fjor høst, som de altså hevder har reversert kuttene. Men den nye ordningen har blitt kritisert for å ikke være treffende nok.

I forslaget til statsbudsjett for neste år skriver regjeringen ingenting om hvor mye penger de har satt av til brillestøtte gjennom den nye ordningen.

Men i en epost til Optikerbransjen, som NTB har sett, skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet at utgiftene til den nye ordningen er anslått til 80 millioner kroner neste år. Det understrekes at anslaget er usikkert siden ordningen fortsatt er «veldig ny».

– Optikerbransjen mener det er trist at barn med behov for barnebriller ikke får dekket sine synsbehov, sier daglig leder Tina Alvær til NTB.

Hun håper nå at SV nok en gang vil gripe inn og redde brillestøtten.

SV: – Nesten ikke til å begripe

Arbeiderpartiet hadde nemlig ikke egentlig satt av penger til å oppfylle dette valgløftet i 2022-budsjettet, men dette ble forhandlet inn av SV.

– Dette er nesten ikke til å begripe. Regjeringens oppfølging av brillestøtten har vært for dårlig lenge, men å spare penger på barn som ser dårlig, er et usosialt og smålig budsjettkutt, sier SVs Freddy Øvstegård.

Dette går bare ikke an, sier han.

– Vi er i en tid hvor alt blir dyrere, da er det regjeringens jobb å sørge for at de som får hjelp, trenger det, sier Øvstegård.

Støre: En teknisk tilpasning

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at regjeringen har kuttet i brillestøtten. Han sier at grunnen til at de har satt av 140 millioner kroner mindre til ordningen neste år, er på bakgrunn av de «reelle behovene» der ute.

– Så det er ikke et kutt. Men det er en tilpasning til hva som har vært av søknader og behov fra dem som trenger briller, sier Støre til NTB.

– Men da har dere kanskje bommet med den nye ordningen?

– Da har man gjort et anslag på bakgrunn av den informasjonen man hadde, og det er det samme man har gjort i det budsjettet vi har nå. Vi har oppdatert informasjon, og vi har brukt det, sier Støre.

Han legger til:

– Det er ikke et kutt, det er en teknisk tilpasning.

Arbeids og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) understreker at dersom flere søker neste år, vil også bevilgningen øke.

– Vi gjeninnførte ordningen etter Høyres urettferdige kutt, nettopp fordi vi vil sørge for at barn og unge kan delta i lek og opplæring uten at synet skal begrense dem. Derfor håper jeg også at alle familier som har behov for støtte, søker om det, sier hun til NTB.

