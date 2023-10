Huitfeldt utelukker ikke at hun var inhabil i sak om våpendonasjon til Ukraina

Den nylig avgåtte utenriksministeren ønsker imidlertid ikke å kommentere innholdet, skriver kanalen.

NRK skriver at hun i brevet ikke utelukker at hun var inhabil i behandlingen av våpendonasjoner til Ukraina.

– I ettertid, og med avklaringen fra Lovavdelingen 28. august, ser jeg at jeg burde gjort mer for å følge opp hvordan min mann fulgte opp rådene jeg videreformidlet. Det tar jeg det hele og fulle ansvaret for.

Huitfeldts frist for å svare gikk egentlig ut tirsdag, men hun fikk utsatt den med 24 timer på grunn av endringene i regjering og situasjonen i Midtøsten.

