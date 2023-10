Trettebergstuen til kontrollkomiteen: – Jeg ble aldri advart

Den tidligere kulturministeren Anette Trettebergstuen (Ap) skriver i sitt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at hun trodde hun kunne spille inn navn og foreslå folk hun var inhabil overfor, til verv, men at noen andre måtte stå for utnevnelsen.

Hun erkjenner i brevet at denne forståelsen var feil, men sier også at hun aldri ble advart, noe statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere har hevdet.

«Gitt at det gjennom ulike saker i mediene har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet. Verken jeg eller noen andre i politisk ledelse har blitt advart mot dette», skriver hun i brevet.

Dagens Næringsliv omtalte svarbrevet først.

På en pressekonferanse i sommer sa imidlertid Støre at Trettebergstuen hadde fått flere advarsler av eget departement mot å foreslå venner hun er inhabil overfor.

– Hun har utnevnt to gode venner som hun er inhabil overfor, til verv i virksomheter i sin portefølje. Hun har også ved flere anledninger foreslått nære venner hun er inhabil overfor, til andre styrer og verv. Og dette har skjedd også etter advarsler fra departementet. Det dreier seg om viktige verv, med honorar opp mot 90.000 kroner, sa Støre da.

Trettebergstuen gikk i sommer av som kulturminister etter at habilitetsbruddene ble kjent.

