Lagmannsretten skal behandle anken i politivoldsaken i Kongsberg

– Vår klient tar dette til etterretning og har vært forberedt på at det var et mulig utfall, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Elden representerte politimannen som i sommer ble frikjent på alle punkter for å ha utøvd vold mot Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen på en bensinstasjon i Kongsberg.

Politimannen var blant annet tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

Retten mente at maktbruken var innenfor det politifolk kan tillate seg.

Dommen ble avsagt med dissens på tiltalens første punkt, men var enstemmig ellers. Flertallet på to av tre dommere konkluderte med at politibetjenten måtte frifinnes for den betydelige voldsutøvelsen som var beskrevet i tiltalens hovedpunkt.

I juli besluttet Riksadvokaten å anke dommen inn for lagmannsretten.

Det er foreløpig ukjent når saken skal behandles i lagmannsretten.