Helfo: Mange pasienter får det populære slankemiddelet Ozempic på feil grunnlag

Ozempic er et legemiddel som benyttes i behandling av diabetes type 2. Legemiddelet har også en vektreduserende effekt, men det er ikke tillatt å forskrive Ozempic på blå resept ved behandling av fedme og overvekt, skriver Helfo.

I en kontroll av legers forskrivning av legemiddelet har Helfo likevel oppdaget at ti av ti leger som ble kontrollert, har forskrevet Ozempic i strid med refusjonsreglene. Den vanligste årsaken var fedmebehandling.

– All forskrivning som ble kontrollert i vår kontroll, var utenfor refusjonsberettiget bruk. Feil forskrivning av Ozempic var i all hovedsak knyttet til fedmebehandling. De kontrollerte legene representerer både fastlegepraksiser og spesialisthelsetjenesten, og de er fra ulike deler av Norge, sier seksjonssjef Ole Trapness i Helfo kontroll.

De ti legene ble valgt ut til kontroll basert på risiko for feil forskrivning fordi de har forskrevet Ozempic uten samtidig bruk av metformin, som reduserer blodsukkeret hos pasienter med diabetes type 2. Dette er et av vilkårene for å få middelet på blå resept. Kontrollperioden var fra januar 2021 til oktober 2022.

Åtte av legene har nå blitt bedt om å endre sin praksis. De to siste har fått varsel eller vedtak om strengere reaksjoner, men ikke på grunn av feilforskrivningen av Ozempic.

Blå resepter er resepter som helt eller delvis dekkes av folketrygden. Ozempic kan bare forskrives på blå resept ved behandling av diabetes type 2 etter nærmere bestemte vilkår om kombinasjonsbehandling med metformin.

Legemiddelet produseres av det danske legemiddelfirmaet Novo Nordisk.

