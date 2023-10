Borten Moe er usikker om han var inhabil

– Oppsummert ville jeg nok i dag, med det jeg nå vet, vurdert erkjennelsen av egen inhabilitet annerledes enn jeg gjorde 21. juli i år, skriver den avgåtte statsråden i brevet til komiteen.

Borten Moe (Sp) gikk av som statsråd for forskning og høyere utdanning 21. juli. Til kontrollkomiteen oppgir han å være på vei ut av norsk politikk, men skriver at han kommer med noen refleksjoner om hvordan man kan unngå tilsvarende situasjoner i framtiden.

– Jeg erkjenner å ha gjort feil vurdering i forhold til hvilke verdipapirer det var mulig for meg å sitte med som statsråd, men setter spørsmålstegn ved om den habilitetsvurderingen jeg selv gjorde den 21. juli, er korrekt sett i forhold til den kunnskap jeg nå har om saken, skriver han i brevet.

Sammenligner med Solberg og Johansen

Han sammenligner sin sak konkret med sakene til Erna Solberg og Raymond Johansen når han beregner sin aksjepost i Kongsberg Gruppen til å utgjøre en eksponering mot ammunisjonsselskapet Nammo til en verdi på 21.751 kroner.

Som byrådsleder oppga Johansen å ha aksjer i Orkla og Telenor verdt henholdsvis 47.000 og 26.000 kroner. Sindre Finnes eide aksjer i Norsk Hydro for 42.000 kroner da Erna Solberg tiltrådte som statsminister i 2013. Ingen av dem ble automatisk erkjent som inhabile da de ble vurdert.

Ola Borten Moe trekker også fra at han som forsknings- og høyere utdanningsminister var fjernt fra å ha noen avgjørende innflytelse på saker som angikk selskapene han hadde investert i.

– Jeg vet at habilitet ikke er en matematisk øvelse, men vil likevel mene at jeg i alle fall ikke var mindre habil enn de to eksemplene jeg har vist til ovenfor, skriver Borten Moe.

Gikk av

21. juli gikk Ola Borten Moe av som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Avgjørelsen kom i kjølvannet av at Borten Moe innrømmet overfor E24 å ha brutt habilitetsreglene etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

Han gikk også av som nestleder i Senterpartiet og kunngjorde at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2025.

