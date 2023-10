Spesialister advarer mot «slankegrøt» for babyer

– Jeg hadde et barn på helsestasjonen som ikke la på seg, selv om matinntaket ble beskrevet som bra og alt så greit ut. Da jeg spurte om hvilken grøt barnet spiste, fikk jeg oppskriften på en hjemmelaget grøt uten nok næring. Det har vi sett en økende tendens til klinisk i praksis, sier styremedlem Astrid Midtsund i landsgruppen av helsesykepleiere til VG.

Hun har, sammen med seks andre spesialister, skrevet en kronikk der de slår alarm om det de mener er en skremmende trend.

«Mange oppskrifter er rett og slett slankegrøt for babyer. De er fattige på kalorier, proteiner, kalsium, jern, jod og andre viktige mikronæringsstoffer», heter det i kronikken som ble publisert på NRK Ytring søndag.

Matinfluenserne Ida Gran Jansen og Maja Skogstad deler begge ofte oppskrifter på hjemmelagde grøt i sosiale medier og er uenige i spesialistenes fremstilling. Skogstad, som har master i samfunnsernæring og er daglig leder i Barnematbyen, mener kronikken er basert på et falskt premiss.

– Jeg synes det er spesielt at det brukes enkelthistorier til å forklare økningen i manglende vektoppgang hos barn, for deretter å dra alle «influensere» under samme kam, også de med faglig bakgrunn, sier hun til VG.

