Her viser mannen fingeren til fotoboksen i 189 km/t

Midt på natten den 6. juli kommer en bil kjørende langs fylkesvei 120 i Moss, på vei mot Våler. I bilen sitter minst tre personer.

I det bilen passerer en fotoboks, er kjøretøyet over i motgående kjørefelt. Fotoboksen måler bilen til 189 km/t. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t.

Mens bildet fra fotoboksen tas, sitter sjåføren med én hånd på rattet. Den andre bruker han til å vise langfingeren til kameraet.

Nå har sjåføren blitt identifisert av politiet og dømt av tingretten.

Forsøkte å skjule ansiktet

Mannen i 20-årene møtte ikke opp i Søndre Østfold tingrett da saken mot ham kom opp tidligere denne måneden. Rettssaken ble først omtalt av Moss Avis.

Hans forsvarer kunne da meddele at mannen nektet for at det var han som kjørte bilen, og at han «ikke ville vært så dum og kjøre så fort siden han vet det står en fotoboks der».

Selv om bilturen skjedde midt på natten, er solskjermen foran førersetet nede. Dette mener tingretten ble gjort bevisst, for å gjøre det vanskeligere å identifisere sjåføren. Det samme var grunnen til at bilen passerte fotoboksen i motsatt kjørefelt og at mannen viste fingeren, mener de.

Retten var imidlertid ikke i tvil om at mannen som sto tiltalt var den samme som satt bak rattet - selv om ikke hele ansiktet kunne ses på bildet fra fotoboksen. Foruten en visuell match, la tingretten også vekt på det faktum at bilen tilhørte et nært familiemedlem til mannen og at ingen andre i hans nærmeste familie kjørte bilen den natten. Bilen var heller ikke meldt stjålet og politiet hadde ingen holdepunkter for at den var lånt bort på det aktuelle tidspunktet.

Råkjøringen skjedde på denne veistrekningen mellom Moss og Våler. (KENNETH STENSRUD)

Forbys å kjøre i tre år

Mannen er tidligere straffedømt, blant annet for en rekke overtredelser av vegtrafikkloven.

Hans forsvarer forsøkte å argumentere for at det ikke kunne bevises at kjøringen utgjorde noen konkret fare. Det mente retten den gjorde. Den høyre farten, 109 km/t over fartsgrensen, var en åpenbar fare for andre trafikanter og passasjerene i bilen, slår tingretten fast. Nettopp det at mannen hadde passasjerer i bilen var et skjerpende moment for retten da de fastslo straffen.

– Alt tyder på at hastighetsoverskridelsen var gjort med vitende og vilje, skriver de i dommen.

De endte opp med å gi mannen 21 dagers ubetinget fengsel. Mannen ble også dømt til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger og tap av førerretten i tre år.

