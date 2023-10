Barth Eide: Dette er ikke enkelt for Anniken

– Jeg skjønner at dette ikke er enkelt for Anniken, svarte Eide på spørsmål fra pressen om han synes det er sårt at partikollegaen måtte gå av.

Statsminister Jonas Gahr Støre begrunnet delvis avgangen med habilitetssaken med Huitfeldts ektemanns aksjehandel.

– Jeg vil også si at jeg er veldig imponert over hvordan hun har stått på som utenriksminister helt til siste øyeblikk. Hun har vært på morgensendinger, midt på dagen, og kveldssendinger mellom alle telefonene til utenriksministre og presidenter, sa Eide.

– Det er slik i Norge at vi må alltid ha en utenriksminister. Nå er det meg, men for noen timer siden var det Anniken Huitfeldt. Og jeg må si at det står til stor ære hvordan hun har fokusert på jobben sin i denne perioden.

