Strømregningen: Dobbelt så dyrt i Stavanger og Kristiansand som i Oslo

Organisasjonens nye strømprisindeks viser at folk i Oslo og på Østlandet hadde desidert lavest strømregning i september.

Indeksen viser følgende strømregninger for gjennomsnittshusholdningene i forrige måned. Prisene inkluderer nettleie og avgifter:

NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 1122 kroner

NO1 (Østlandet): 560 kroner

NO5 (Midtre del av Vestlandet): 619 kroner

NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 676 kroner

NO4 (Nord-Norge): 676 kroner

Flere utenlandskabler

Det var kun NO2-prisområdet som hadde høye nok priser til at folk fikk utbetalt strømstøtte.

Den høye strømregningen i dette området kommer til tross for at husholdningene i landsdelen hadde lavest strømforbruk i landet i september, med 740 kWh. Østlandet hadde samme snittforbruk.

– Fra NO2 går det strømkabler til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og det gjør at spotprisene i området blir særlig påvirket av spotprisene nedover på kontinentet, skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

Dette området har hatt betydelig høyere strømpriser enn resten av landet helt siden mai.

– Det skyldes fortsatt høye priser i Europa og at de store nedbørsmengdene i september ikke førte til en like høy økning i vannkraftproduksjon i NO2 som i Sørøst- og Vest-Norge.

Prisene øker

Det understrekes at strømregningen i september er langt lavere enn samme måned i fjor i hele landet.

Men nå vil trolig prisene øke framover.

– Markedet venter som vanlig høyere priser utover vinteren. Men det er lite sannsynlig at de når samme nivå som i fjor, ettersom gassprisen i Europa har falt betraktelig og vannmagasinene som gir drivstoff til norske kraftverk, er vesentlig fullere enn de var i fjor, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

Strømforbruket steg i september i takt med at været ble kjøligere og folk begynte å slå på varmen.

Snittforbruket i september var som nevnt på 740 kWh NO2 og NO1, mens det var på 880 kWh i NO3, 1250 kWh i NO4 og 800 kWh i NO5.

Ny indeks

Det er første gang Fornybar Norge legger fram sin strømprisindeks.

– Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp, skriver organisasjonen.

Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.

– Hensikten med den nye strømprisindeksen er å gi folk bedre innblikk i hvordan prisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene, og hvordan strømregningen er sammensatt, sier Standal.

Peker på flere årsaker

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet sier seg enig i at det ikke er rettferdig med høye strømpriser og at prisen er ulik.

– Vi jobber hver dag med å få ned strømprisene og få på plass mer kraft og mer nett, sier hun.

Hun sier det er flere årsaker til at det har vært forskjeller i strømprisene. En av dem er at det er flere store vannmagasiner på Sørvestlandet, der vannkraftprodusentene i større grad kan spare på alt vannet som kom tidligere i høst til vinteren. På Østlandet har magasinfyllingen vært så høy at det har vært nødvendig med høy og dels tvungen produksjon av vannkraft, ifølge Sæther.

– Dette påvirker prisene, sier hun.

Hun vedgår at det også har en betydning at Sørvestlandet er tettere tilknyttet kraftmarkedene på kontinentet og i Storbritannia.

– Vi har derfor sagt nei til flere utenlandskabler i denne stortingsperioden, sier Sæther.

Vurderer flere tiltak

På spørsmål om hva regjeringen vil gjøre med de høye prisforskjellene, viser statssekretæren til den nye strømstøtteordningen.

– Vi jobber videre med å vurdere tiltak som gir trygghet for strømregningen og for næringslivet konkurransekraft også fremover, legger hun til.

Hun trekker også fram strømprisutvalgets rapport, som påpeker at mer kraft er den grunnleggende bærebjelken for fortsatt rimelige strømpriser i Norge.

– Rapporten bekrefter at det ikke finnes quick fix løsninger og at vi må forvente priser som varierer mer også fremover, sier Sæther.

Rapporten er sendt på høring, og departementet vurderer nå om det finnes tiltak som kan gjennomføres raskt.













