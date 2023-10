Greta Thunbergs advokater svarer på Frp-forslag: – Alvorlig og ulovlig

– Å utvise tilreisende Fosen-aksjonister på bakgrunn av sivil ulydighet vil være alvorlig og ulovlig, sier advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Maria Hessen Jacobsen, som representerer Greta Thunberg i Norge.

Thunberg ble, i forbindelse med Fosen-aksjoner i vinter, to ganger fjernet av politiet med makt. Politiet mente hun unnlot å følge pålegg om å bryte opp demonstrasjonen hun deltok i. Politiet har imidlertid bekreftet at hun ikke vil straffeforfølges for det.

De har samtidig også konkludert med at Fosen-demonstrasjonene i vinter var «berettiget og forståelige» i lys av at aksjonistene protesterte mot et pågående menneskerettsbrudd.

Advokatene påpeker at Thunberg, som er svensk, er en EU-borger, og at hun derfor må utgjøre en «alvorlig trussel» mot grunnleggende samfunnsverdier om de skal kunne utvises.

– Vi er ikke der at norske verdier er alvorlig truet av Greta Thunberg. Tvert imot, er de norske verdiene demokrati og ytringsfrihet noe flertallet i det politiske Norge holder høyt, sier Halvorsen Rønning og Hessen Jacobsen.

Det var innvandringspolitisk talsperson Erlend Wiborg i Frp som fredag la fram forslaget i et spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortinget.

– Vi er ikke tjent med at utenlandske yrkesdemonstranter får komme tilbake til Norge, dersom de fra før har begått ulovligheter. Justisdepartementet har adgang til å instruere politiet i saker som dette, og jeg ønsker å vite om justisminister Mehl vil benytte den muligheten, sa Wiborg.

Det har den siste uken pågått Fosen-aksjoner utenfor og inne på Stortinget. Mandag skal aksjonistene i audiens hos kongen.

