– Det er en oppskrift på så store lidelser, med enorme humanitære konsekvenser, at vi må si tydelig ifra, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at Israel ber sivile evakuere Gaza by.

Til NRK og TV 2 sier han at regjeringen nå fordømmer blokaden og tiltakene som rettes mot sivile. Dermed gjentar han fordømmelsen som kom fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Politisk kvarter fredag morgen.

