Politiet følger situasjonen rundt jødiske institusjoner nøye

– Politiet følger utviklingen nøye i tett samarbeid med PST, og passer godt på både israelske og palestinske interesser i Oslo politidistrikt, sier seniorrådgiver Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo-politiet til NTB.

Allerede søndag ble det kjent at politiet økte sikkerheten rundt jødiske samlingspunkter i Oslo, blant annet den israelske ambassaden og synagogen. Det skjedde etter Hamas' angrep mot sivile mål i Israel forrige lørdag. Fredag morgen varsler Israel at de oppfordrer sivile i Gaza by til å evakuere, og at det vil være betydelige militæroperasjoner de neste dagene.

Også Trøndelag politidistrikt har iverksatt tiltak.

– Politiet har til enhver tid fokus på sikkerheten ved Synagogen i Trondheim. Vi følger nå situasjonen med økt oppmerksomhet på allerede iverksatte tiltak, sier stabssjef Geir Arne Sjøhagen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

