KLP vil ha stans i olje- og gassutbygging

– Vi er ferdige med å åpne nye felt. Å bygge ut nye felt i dag, hvor man må bygge opp hele infrastrukturen og investere i et 10–15-årsperspektiv, det er vi skeptiske til om er lurt, sier senioranalytiker Arild Skedsmo i KLP til Teknisk Ukeblad.

Han sier de snakker mye med Equinor om hva de gjør med nye felt framover. KLP er blant Equinors ti største aksjonærer, med eierandel på i overkant av en halv prosent.

Videre kommer han med kritikk av norsk petroleumspolitikk.

– For oss er det rart at vi prøver å ha en eierskapsutøvelse basert på globale klimamålsettinger som er drevet fram av myndighetene, samtidig som vi opplever at de samme myndighetene har en petroleumspolitikk som ikke er konsistent med de målene, sier Skedsmo på et frokostmøte i regi av Norsk Klimastiftelse.

Istedenfor burde Equinor betale tilbake til eierne eller investere i noe som gir bedre avkastning over tid, mener Skedsmo.