Huitfeldt om utenriksministerposten: – Det får vi se på

Etter en opphetet debatt om krigen mellom Israel og Hamas med SV-leder Kirsti Bergstø fikk Huitfeldt et spørsmål om noe helt annet fra programleder Trond Lydersen.

– Har vi samme utenriksminister i Norge om en drøy uke?

– Det får vi se på, svarte Huitfeldt med et lurt smil.

Det har vært utstrakte spekulasjoner om at det ligger an til endringer i regjeringen. Blant annet spekuleres det i at Huitfeldt skal byttes ut i utenriksministerposten.

