Aksjonister blokkere hovedinngangen til flere departementer

Saken oppdateres.

– Vi skal stenge staten igjen, sa Ella Marie Hætta Isaksen til Dagsavisen på vei til aksjonsplassen fredag morgen.

Hun var da sammen med en mindre gruppe aksjonister som satte seg ned foran inngangen til Olje- og energidepartementet i Akersgata. De var utstyrt med kjettinger for å lenke seg sammen.

Senere ble det klart at også Helse- og omsorgsdepartementet er mål for fredagens aksjon mot staten. Også der blokkeres inngangen.

Torsdag aksjonerte de mot Statkraft på Lilleaker.

Aksjonene kommer i anledning av at det nå er to år siden Høyesterett avsa sin dom om at vindturbinene på Fosen er satt opp i strid med reindriftssamenes menneskerettigheter.

[ Fosen-saken: – Tålmodigheten og tilliten er tynnslitt ]

[ Ella Marie Hætta Isaksen til Dagsavisen: – Jeg er villig til å bruke hele mitt liv ]