Ny pågripelse etter skyting i Oslo

Den tredje pågrepne er en 36 år gammel mann, skriver Avisa Oslo.

Han er siktet for medvirkning til grove trusler med skytevåpen samt oppbevaring av skytevåpen. Mannen ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett torsdag.

Ingen ble skadd da det sent på kvelden 26. september ble skutt mot et hus og en bil i Rosendalsveien på Nordstrand i Oslo. Det skal ha blitt avfyrt to skudd med et haglgevær. Våpenet som politiet mener ble brukt, ble funnet utenfor åstedet etter skytingen.

Beboerne i huset var hjemme da det ble skutt, og politiet har sagt at de ikke tror dette er snakk om en tilfeldig hendelse.

En 25 år gammel mann fra Oslo og en 35 år gammel svensk statsborger pågrepet allerede dagen skytingen. De er siktet for grove trusler med våpen og ulovlig befatning med skytevåpen, og sitter varetektsfengslet.

