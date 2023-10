Høyre-representanter fremmer forslag om havvind på Helgeland

I forslaget skriver Nikolai Astrup, Bård Ludvig Thorheim, Ove Trellevik, Mathilde Tybring-Gjedde, Liv Kari Eskeland, Aleksander Stokkebø og Erlend Svardal Bøe at de vil ha med området Nordvest A, som ligger utenfor Helgeland, i en konsekvensutredning med mulig utlysning allerede i 2025.

I september ble det klart at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal konsekvensutrede tre nye havvindområder utenfor Vestlandet og Sørvestlandet. Også da etterlyste flere organisasjoner, deriblant Offshore Norge, at man inkluderte områder utenfor Helgeland og Hammerfest.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor regjeringen har utelatt over halve landet for utlysningsrunden i 2025. Det gir et mer robust kraftsystem å ha med havvind nord for Stad hvor det som regel blåser når det er stille i Nordsjøen og omvendt. Derfor vil vi ta med feltet Nordvest A utenfor Helgeland i konsekvensutredningen som starter nå, sier Thorheim til NTB.

Han er både representant for Nordland og medlem av energi- og miljøkomiteen.

NRK omtalte saken først.

