Det bekrefter Stortinget overfor NTB.

Møtet starter til vanlig tid klokka 10.

Stillheten er for både ofrene for Hamas' angrep mot Israel og Israels angrep mot palestinske områder. Siden Hamas' angrep lørdag er det meldt om over 2000 drepte.

Det var NRK som hadde saken først.

