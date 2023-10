Nå: Skal aksjonere ved Statkraft på Lysaker

Fosen-aksjonene fortsetter for fullt på dag to. På morgenen torsdag samlet aktivister med og uten kofte seg i teltleiren på Eidsvolls plass. Der informerte Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, at de nå drar til Statskrafts lokaler på Lysaker for å demonstrere.

Dermed er demonstrantene nå på vei vestover.

– Vi skal blokkere hele statkraft, sier Gina Gylver til Dagsavisen.

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, og Elle Nystad, leder i Norsk Samisk Riksforbunds Ungdomsutvalg ledet Fosen-aktivistene på Eidsvolls plass torsdag morgen. (Aslak Borgersrud)

– Hvor mange er dere?

– Vi er en god gjeng allerede nå, og flere reiser ut i løpet av dagen. Vi regner med å blokkere alt av synlige innganger i hvert fall, sier hun.

Gylver forteller at det kommer mer informasjon fra aksjonistene klokka halv åtte.

– Nå gjelder det å få folk i gang før Statkraft skal på jobb, sier Natur og Ungdom-lederen.