Typisk høstvær i vente, men ha vinterdekkene klare

Av Ole Henrik Tveten/NTB

– Det er typisk høstvær, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB på spørsmål om hva slags vær vi har i vente.

Selv om vi for lengst har vinket farvel til sommeren, er det med unntak av høyfjellet og Nord-Norge fortsatt for tidlig å snakke om at Kong Vinter er i anmarsj. Men for de aller fleste kan det være lurt å ha vinterdekkene til bilen lett tilgjengelig.

– I Nord-Norge er et allerede vinterlige forhold, så der kommer man ikke så langt uten vinterdekk nå, sier Moxnes.

– I Sør-Norge kan det godt hende man klarer seg dersom man skal holde seg i lavlandet, men på fjellovergangene må du ha vinterdekk, sier meteorologen videre.

Den siste uken har flere på Østlandet opplevd nattefrost, noe som også kan skje den kommende uken. Så dersom man vil være sikker på å kunne kjøre hele tiden, er det på tide å finne fram vinterdekkene.

Gråværsdag i hele Sør-Norge

Etter at det de siste dagene har vært mye vær mange steder, roer det seg litt ned fra torsdag. Fram til helgen ventes det riktignok en del bygevær på Vestlandet, mens det blir fint på Østlandet.

I Nord-Norge er det en kald værtype og bygevær som gjelder. Helt ut mot kysten er det ventet sludd og regn, men ellers er det stort sett snøbyger i nord. I Nordland, der snøgrensen vil ligge på 500 til 800 meter, blir det litt mildere framover – mens det i Troms og Finnmark blir ganske vinterlig, ifølge meteorologen.

Fredag ventes det en gråværsdag i hele Sør-Norge, med en snøgrense på rundt 1000 meter i fjellet.

Østlandet blir helgens værvinner

Når vi kommer til helgen, er det Østlandet som blir værvinneren

– Østlandet ser ut til å ligge i le og får nok en ganske fin helg, men det vil bli litt kaldere, sier Moxnes.

Hun forteller at temperaturene vil ligge mellom 8 til 10 grader på dagtid, mens det kan bli nattefrost og 2 til 5 plussgrader på natten, litt avhengig av skydekket.

– Om det blir klarvær, blir det fort fem, seks grader kaldere enn om det er skyer.

[ Kommentar: Denne egoismen er nødt til å straffe seg ]

Kaldt og perioder med byger

Ifølge meteorologen blir det i helgen en del bygevær over Nordvestlandet og spredte byger i Nord-Norge.

– Det blir ikke så mye nedbør på Vestlandet sør for Stad. Det kan hende det blir noe på lørdagen, men mindre på søndagen, sier Moxnes.

I nord ventes det pålandsvind gjennom helgen. Moxnes sier det fortsatt vil bli kaldt og perioder med byger.

– Det blir ikke store mengder med nedbør, men det som kommer, kommer fort som sludd eller snø. Dette gjelder ikke i Trøndelag, der det blir mer regn og regnbyger. Her ventes det temperaturer mellom 5 og 8 grader og sludd og snø i høyden, sier meteorologen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ – Vi har maksimalt to ulike kjønn ]

[ Morten ble forsøkt sparket av McDonald’s – så klarte han det «umulige» ]