Politiet styrker sikkerheten rundt olje- og gassanlegg

– Vi har økt fokus på forebyggende patruljering ved olje- og gassinstallasjoner i vårt område, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt til Bergens avisen.

Tirsdag ble det meldt at det er iverksatt etterforskning etter at det natt til søndag oppsto en lekkasje fra en gassrørledning i Finskebukta. Finlands president Sauli Niinistö sier at det trolig er sabotasje bak gasslekkasjen.

Hendelsen medfører nå at norsk politi øker årvåkenheten rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

Vest politidistrikt har foreløpig ikke bedt om bostand fra Forsvaret, som etter eksplosjonene på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen i fjor høst. Da fikk politiet hjelp av Heimevernet til vakthold ved Mongstad og Kollsnes.

– Vi er tett på objektene våre, og er hyppigere innom med patruljer, men bruker kun våre egne styrker, sier Blindheim.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ – Sterke krefter forårsaket ødeleggelse på gassrørledning ]