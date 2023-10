Politiet ber om påtaleunnlatelse for Fosen-aktivister

– Normalt skrives det forelegg ganske umiddelbart men i de tilfelle sakene krever mer etterforskning kan det ta noe mer tid. I denne konkrete saken ble sakene prioritert etterforsket raskt, men vanskelige juridiske vurderinger lå til grunn for at politiet brukte noe mer tid, sier påtaleleder Beate Brinch Sand ved Oslo politidistrikt til VG.

Til sammen ble 28 demonstranter siktet etter å ha blokkert inngangene til ulike regjeringsbygninger og nektet å følge politiets pålegg om å flytte seg. Demonstrasjonene startet da det var gått 500 dager siden Høyesterett fastslo at vindkraftanleggene på Fosen-halvøya i Trøndelag var etablert i strid med reindriftssamenes menneskerettigheter.

Politiet vil ikke gå inn på begrunnelsen for hvorfor de har bedt om at demonstrantene skal slippe bøter – til tross for at de har brutt loven.

– Politiets vurdering ble gjort etter en helhetsvurdering, sier Sand.

Onsdag morgen startet demonstranter en ny Fosen-aksjon for å markere at det er to år siden Høyesterettsdommen. Et kryss på Karl Johans gate er sperret.

