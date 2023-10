Kontrollkomiteen gir opp full oversikt over Solbergs habilitetssaker

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Komiteen har erkjent at det i praksis vil være umulig. Men det er avgjørende for oss at vi kan danne oss et bilde av omfanget, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Peter Frølich til NTB.

Både tidligere statsminister Erna Solberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har skrevet i sine redegjørelser til kontrollkomiteen at det vil være «nesten uoverkommelig» og «nærmest umulig» å få full oversikt over alle saker hvor de kan ha vært inhabile som følge av ektemennenes aksjehandler.

Denne forklaringen har kontrollkomiteen nå slått seg til ro med. Eller de går i hvert fall ikke videre med å kreve en slik oversikt i sine oppfølgingsbrev som ble sendt mandag kveld.

– Komiteen har satt pris på at Erna Solberg klarte å fremheve noen eksempler, sånn at vi kunne danne oss bilde om hvilken type saker det var snakk om. Nå har vi bedt om det samme også fra Anniken Huitfeldt, sier Frølich.

I brevet til utenriksministeren, blir hun bedt om å komme med slike eksempler og å vurdere omfanget av egne habilitetsbrudd.

MDG: Ønsker mer oversikt

Komiteen sendte mandag kveld også 15 oppfølgingsspørsmål til Solberg om saken, blant annet om ektemannen, Sindre Finnes' aksjekjøp i Norsk Hydro.

De sendte også flere spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om Solbergs sak.

MDGs representant i kontrollkomiteen, Lan Marie Berg, stiller seg bak komiteens vedtak, men mener samtidig at det er naturlig at offentligheten får mer informasjon om Solbergs sak.

– Selvfølgelig skulle jeg jo ønske at vi fikk en fullstendig oversikt, og jeg mener at Høyre burde bidra til det gjennom en ekstern revisjon, sier hun.

– Men det har dere innsett at dere ikke kommer til å få?

– Ja, her må vi skille mellom hva komiteen skal be om i sitt arbeid, og hva jeg også mener at offentligheten har rett på informasjon om, sier Berg.

Muntlig høring

Saksordfører i habilitetssakene, Grunde Almeland (V), forklarer at de kommer med flere detaljerte spørsmål til Solberg om ektemannens aksjehandler og hva hun gjorde for å sikre sin egen habilitet.

Han sier at komiteen innser at det vil være «en svært stor og krevende jobb» å lage en fullstendig liste over alle saker.

– Det som er viktig for oss, er at vi får et godt bilde av omfanget og alvoret i dette, slik at vi kan trekke tydelige konklusjoner når vi skal gjøre det, sier han.

Komiteen har innkalt Solberg, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og de andre statsrådene i habilitetssakene til muntlig høring 7. november.

Lysbakken: Ikke nødvendig

SVs Audun Lysbakken mener at komiteen ikke trenger en uttømmende liste over alle saker hvor Solberg eller Huitfeldt har vært inhabile for å konkludere.

– Vi trenger en god vurdering av omfanget. Vår jobb er å slå fast alvorsgrad og diskutere konsekvenser. Og da er det omfanget som er det avgjørende, sier Lysbakken.

Han tror uansett ikke det ville være mulig for komiteen å grave i alle sakene.

– Poenget er ikke at den informasjonen ikke er interessant. Men det er ikke sånn at om noe av det bildet mangler, så kan kontrollkomiteen ikke gjøre vår jobb, sier han.

– Veldig stort alvor

Lysbakken mener at Erna Solbergs første brev til komiteen allerede ga et godt bilde av omfanget.

– Det slår fast hinsides tvil at alvorsgraden i denne saken er veldig stor. Fordi vi snakker om flere habilitetsbrudd, sier han.

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen sier at han har slått seg til ro med forklaringen om at det nærmest vil være umulig å få fullstendig oversikt.

– Jeg tror det er en helt opplagt konklusjon. Vi får et godt bilde med eksempler fra Erna Solberg på saker hvor hun kan ha vært inhabil. Også Anniken Huitfeldt blir nå bedt om å komme med noen flere eksempler. Det håper jeg at hun vil gjøre, sier han.

