Sint mann skjøt eksens hund – slipper fengsel

Mannen må også betale ekskjæresten 20.000 kroner i erstatning, ifølge en dom fra Vestfold tingrett.

Hendelsen skjedde i Tønsberg i januar i år. Hunden, som tilhørte hans tidligere samboer, sto bundet i langline utenfor huset da mannen skjøt den med tre hagleskudd, skriver NRK.

Mannen ble tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven, for skadeverk og for hensynsløs atferd.

Vestfold tingrett frifant mannen for brudd på dyrevelferdsloven da retten mente han ikke forsettlig hadde brutt regelverket for avliving av dyr. Han ble derimot dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for de to andre punktene. Han må også tåle inndragning av hagla.

Motivet for å drepe hunden skal ifølge dommen ha vært at mannen var svært sint på ekssamboeren.

[ Sju boliger påtent i og ved Stockholm – kobles til voldsbølgen ]